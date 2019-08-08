Предвестник цунами: к берегам России приплыл "сельдяной король"

Японцы считают эту рыбу демоном, приносящим катастрофы

Двухметрового "сельдяного короля" выловили у берегов России, в районе косы Назимова. Видео активно обсуждают в Сети. Редкую рыбу заметили рядом с берегом, поймали, засняли на видео и отпустили.

Ремень-рыба – так еще называют "сельдяного короля" за форму плоского тела - живет на больших глубинах и передвигается строго вертикально. Плавать горизонтально рыба не может, так что вблизи берегов ее просто выносит на сушу прибоем.

"Самый настоящий ремнетел - такое название он получил благодаря своей длине и плоской форме тела. Рыбу еще называют сельдяным королем из-за передних волосков плавника, которые образуют своеобразную "корону" на голове", - прокомментировал видео доктор биологических наук Владимир Раков.

В пищу рыба непригодна, ее отказываются есть даже животные. Встречается ремнетел в теплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, у российских берегов эту рыбу никогда не видели.

Японцы считают, что сельдяной король – демон, обитающий в подземных морях. И если ремнетел появляется у поверхности – жди цунами и землетрясений. Однако ученые пока не нашли связи между появлением этой рыбы у берегов и катаклизмами, передает РИА Новости.