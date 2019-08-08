ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Предвестник цунами: к берегам России приплыл "сельдяной король"

15:45
  • четверг
  • 08 августа 2019

Японцы считают эту рыбу демоном, приносящим катастрофы

Двухметрового "сельдяного короля" выловили у берегов России, в районе косы Назимова. Видео активно обсуждают в Сети. Редкую рыбу заметили рядом с берегом, поймали, засняли на видео и отпустили.
Названы существа, способные пережить апокалипсис

Ремень-рыба – так еще называют "сельдяного короля" за форму плоского тела - живет на больших глубинах и передвигается строго вертикально. Плавать горизонтально рыба не может, так что вблизи берегов ее просто выносит на сушу прибоем.

"Самый настоящий ремнетел - такое название он получил благодаря своей длине и плоской форме тела. Рыбу еще называют сельдяным королем из-за передних волосков плавника, которые образуют своеобразную "корону" на голове", - прокомментировал видео доктор биологических наук Владимир Раков.

В пищу рыба непригодна, ее отказываются есть даже животные. Встречается ремнетел в теплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов, у российских берегов эту рыбу никогда не видели.

Японцы считают, что сельдяной король – демон, обитающий в подземных морях. И если ремнетел появляется у поверхности – жди цунами и землетрясений. Однако ученые пока не нашли связи между появлением этой рыбы у берегов и катаклизмами, передает РИА Новости.

Читайте также:
Главное сегодня
Сельдяной король
Сельдяной король
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.