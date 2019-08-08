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ВЦИОМ выяснил литературные предпочтения россиян

16:10
  • четверг
  • 08 августа 2019

К сожалению, они чаще покупают книги, чем читают

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что россияне за последние пять лет стали больше читать (53% против 45%), хотя по-прежнему покупают их чаще, чем открывают.

Чаще всех читают люди старше 60 лет, женщины, студенты, люди с высшим образованием, а также те, кто не пользуется интернетом, пишет "Интерфакс".

Наибольшей популярностью у россиян пользуются исторические романы и биографии, чуть менее трети опрошенных предпочитают научную литературу, каждый четвертый читает детективы и фантастику, а каждый пятый – отечественную и зарубежную классику.

Меньше всего россиян интересуют ужасы (3%), психология (3%) и религиозная литература (2%).

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