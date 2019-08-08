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Российское вино объявят сельхозпродуктом

16:00
  • четверг
  • 08 августа 2019

Виноделы получат преференции

Российское вино предложили приравнять к сельскохозяйственным продуктам. Так принято во всем мире, отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский. По его словам, уже идут переговоры с Росалкогольрегулированием и Федеральной антимонопольной службой.
Как выбрать качественное и недорогое вино

"Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт - а это совершенно другое регулирование и другие требования. Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - цитирует Лоевского РИА Новости.

Специалист убежден, что вино как натуральный сельскохозяйственный продукт должно иметь преференции. В частности, это проявится и в сфере рекламы, которая поможет продвигать качественную отечественную продукцию.

В эти дни проходит аудит винодельческих предприятий Крыма. Илья Лоевский беседовал с журналистами после экскурсии по винзаводу "Массандра" в рамках проекта "Винный гид России".

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