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"Политый грязью" Кличко заговорил об электрическом стуле

17:12
  • четверг
  • 08 августа 2019

Мэр Киева сделал странное заявление

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его почти каждый день "поливают грязью". При этом градоначальник высказался о своей работе.

"Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим. Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого "электрического" кресла мэра", — написал он в Facebook.

На прошлой неделе Кличко пригрозил, что если его уволят с должности главы Киевской городской государственной администрации, он будет использовать самые разные методы сопротивления.

Ранее в администрации президента сообщили, что мэр потерял контроль над Киевом и поэтому он должен подать в отставку.

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