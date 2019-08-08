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Собянин: работы по сооружению БКЛ идут одновременно на всех участках

16:16
  • четверг
  • 08 августа 2019

В столице впервые завершена проходка сразу двух перегонных тоннелей метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг проинспектировал строительство станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ. По его словам,  заканчивается проходка двумя щитами - на "Мичуринском проспекте " и "Улице Народного Ополчения".

"Казалось бы - событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена в силу того, что два щита одновременно - у нас в истории строительства пока не было", - сказал Собянин.

Проходка перегонного тоннеля между станциями БКЛ "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения" выполнил тоннелепроходческий комплекс "Светлана". Щит прошел под Карамышевским спрямлением русла Москвы-реки, проходка велась в сложных горно-геологических условиях, сообщает сайт мэра Москвы.

Одновременно завершена проходка еще одного правого перегонного тоннеля - между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", которые войдут в состав юго-западного участка БКЛ "Аминьевское шоссе" - "Проспект Вернадского".

Сейчас идут работы по сооружению всех участков БКЛ. Уже пройдено более более половины тоннелей.

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