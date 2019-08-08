ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пассажир поезда напал на полицейского, пожаловавшись на него маме

17:01
  • четверг
  • 08 августа 2019

Поездка закончилась уголовным делом

В Орле сотрудники транспортной полиции сняли с поезда сообщением Москва-Белгород пьяного 25-летнего пассажира.

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, можно заметить, как молодой человек жалуется маме по телефону на сотрудников правоохранительных органов. "Станция какая? Станция какая?!? Станция какая, сержант? Мама, они меня сейчас бить будут. Они меня уже били, мам. Мам, они не хотят говорить", - кричал в трубку буйный пассажир.

Полицейский попросил передать маме, что его высадят на станции Орел. "Мам, я выхожу на станции Орел. Они говорят, что я нахожусь под алкогольным опьянением. Да, мам, я пил, я не спорю, мам. Они меня сейчас на IPhone снимают", - разрыдался молодой человек, а затем внезапно ударил кулаком сотрудника правоохранительных органов.  

На следующих кадрах можно заметить, что молодой человек лежит на полу в тамбуре поезда в наручниках и бьет ногами рядом стоящего полицейского.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник полиции в поезде
Сотрудник полиции в поезде
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.