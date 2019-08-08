Пассажир поезда напал на полицейского, пожаловавшись на него маме

Поездка закончилась уголовным делом

В Орле сотрудники транспортной полиции сняли с поезда сообщением Москва-Белгород пьяного 25-летнего пассажира.

На видео, которое опубликовал Следственный комитет, можно заметить, как молодой человек жалуется маме по телефону на сотрудников правоохранительных органов. "Станция какая? Станция какая?!? Станция какая, сержант? Мама, они меня сейчас бить будут. Они меня уже били, мам. Мам, они не хотят говорить", - кричал в трубку буйный пассажир.

Полицейский попросил передать маме, что его высадят на станции Орел. "Мам, я выхожу на станции Орел. Они говорят, что я нахожусь под алкогольным опьянением. Да, мам, я пил, я не спорю, мам. Они меня сейчас на IPhone снимают", - разрыдался молодой человек, а затем внезапно ударил кулаком сотрудника правоохранительных органов.

На следующих кадрах можно заметить, что молодой человек лежит на полу в тамбуре поезда в наручниках и бьет ногами рядом стоящего полицейского.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.