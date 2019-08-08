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Атамбаев сдался силовикам

16:33
  • четверг
  • 08 августа 2019

Спецоперация продолжалась сутки

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям, он задержан силовиками. Об этом сообщили в штабе политика. По данным "Интерфакса", экс-глава государства сам вышел к милиции, он не пострадал.

Вместе с политиком задержаны несколько его соратников, в том числе экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов, пишет агентство URA.RU.

Спецоперация по задержанию Атамбаева началась накануне вечером. В ней принимали участие около двух тысяч полицейских, в том числе отряд СОБР. Операцией руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев. В ходе стычек между силовиками и сторонниками экс-президента пострадали более 50 человек, шесть бойцов были взяты в заложники.  

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. 27 июня 2019 года парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования. Политика вызвали на допрос из-за ряда обвинений в коррупции, узурпации власти и незаконном освобождении криминального авторитета.

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