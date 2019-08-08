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Как Оренбургская область оздоравливает свою экономику

22:14
  • четверг
  • 08 августа 2019

Президент России встретился с врио губернатора Оренбуржья

В четверг Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию в Оренбургской области с временно исполняющим обязанности главы региона  Денисом Паслером. Речь, в частности  зашла о проблемах занятости и создании рабочих мест  для местных жителей, передает "ТВ Центр".

Паслер рассказал, что на предыдущей неделе было запущено новое машиностроительное предприятие, созданное в партнерстве с "Газпромбанком". До конца недели там планируется запустить кузнечно-прессовый цех, где будут работать  800-1000 человек.

По словам главы региона, ряд местных заводов и фабрик испытывают финансовые сложности. В соответствии с программой оздоровления экономики области для таких предприятий будут подыскивать потенциальных инвесторов, которые смогут вкладывать средства в их модернизацию.

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