Как Оренбургская область оздоравливает свою экономику

Президент России встретился с врио губернатора Оренбуржья

В четверг Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию в Оренбургской области с временно исполняющим обязанности главы региона Денисом Паслером. Речь, в частности зашла о проблемах занятости и создании рабочих мест для местных жителей, передает "ТВ Центр".

Паслер рассказал, что на предыдущей неделе было запущено новое машиностроительное предприятие, созданное в партнерстве с "Газпромбанком". До конца недели там планируется запустить кузнечно-прессовый цех, где будут работать 800-1000 человек.

По словам главы региона, ряд местных заводов и фабрик испытывают финансовые сложности. В соответствии с программой оздоровления экономики области для таких предприятий будут подыскивать потенциальных инвесторов, которые смогут вкладывать средства в их модернизацию.