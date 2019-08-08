Атамбаева передали спецслужбам Киргизии

Осада резиденции бывшего президента силовиками продолжалась около суток

Операция силовиков в киргизском Кой-Таше завершилась задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Из селения его увезли в кортеже из нескольких машинах под усиленной охраной. И только что стало известно, что Атамбаев доставлен в здание МВД республики.

Сообщения из населенного пункта Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии, поступают крайне противоречивые. О правдивости многих из них можно судить лишь по видео, которые публикуют участники событий. Около двух часов дня силовики решились на новый, уже третий по счету штурм дома Атамбаева. Спецназу якобы удалось войти на территорию, ворота выбили бронемашиной. Но в самом поселке сторонники бывшего лидера республики, похоже, одерживают верх, забрасывая стражей порядка камнями.

Первый штурм начался в среду днем. На кадрах видно, как спецназ только ворвался на территорию резиденции. В этот момент Алмазбек Атамбаев во дворе общался со своими сторонниками, передает "ТВ Центр".

Бывшего президента обвиняют в коррупции и покровительству криминальным авторитетам. В конце июля парламент снял с него неприкосновенность. Но у Атамбаева оказалось много сторонников. Сотни людей живым щитом встали на его защиту. Вокруг резиденции начали возводить баррикады.

Первый штурм окончился неудачей. Вечером силовики предприняли вторую попытку. Без преувеличения боевые действия продолжались несколько часов. Силы оказались не равны. Несколько бойцов спецназа попали в плен.

Обезоруженные силовики чудом избежали расправы. Шестерым спецназовцам, впрочем, оказали первую помощь, а утром отпустили без каких-либо предварительных условий.

Ситуация стала поводом для внеочередного заседания парламента. Впрочем, режим ЧС депутаты вводить не стали. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск, чтобы собрать Совет безопасности. Атамбеков, по мнению властей, грубо нарушил конституцию, оказав сопротивление.

В результате столкновений около 80 человек получили ранения. Боец спецназа был убит. Ответственность за гибель силовика Атамбаев фактически взял на себя.

После ночных столкновений Генпрокуратура завела еще шесть уголовных дел по статьям самой разной степени тяжести - от хулиганства до захвата заложников. Действующий президент констатирует: его предшественник из свидетеля превратился в обвиняемого.

В Москве следят за событиями близ Бишкека. В Российском МИД при этом подчеркивают - столкновения в резиденции Атамбаева - внутреннее дело Киргизии.

"На сегодняшний момент наше посольство в Киргизии уже прокомментировало - они сказали о том, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится. Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", - сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ближе к вечеру стало известно, что после долгих переговоров Атамбаев решил сдаться властям. Сообщается, что спецслужбы уже вывезли его с территории резиденции в сторону Бишкека.

Александр Огородников, "ТВ Центр".