В ЦИК заявили о безопасности электронного голосования в Москве

Любые попытки вмешательства будут пресечены

Ровно месяц остался до выборов в Московскую городскую думу. В четверг на заседании Центризбиркома обсуждалась готовность к проведению голосования, передает "ТВ Центр".

В частности, речь шла о том, что комиссия будет отражать компьютерные атаки, которые ожидаемо активизируются к 8 сентября. ЦИК внимательно следит за соблюдением избирательного законодательства и делает все возможное, чтобы любые вмешательства были пресечены.

Отчитался о ходе подготовки к выборам и Мосгоризбирком. Как заявил его председатель Валентин Горбунов, порядка 150 тысяч москвичей смогут проголосовать, не выходя из дома. Соглашение о соблюдении избирательных прав маломобильных граждан заключено с департаментом труда и социальной защиты.

Басманный суд Москвы в четверг рассматривает вопрос об избрании меры пресечения жителю Москвы Сергею Фомину за участие в массовых беспорядках во время несанкционированных акций протеста. Установлено, что Фомин в ходе акции 27 июля руководил действиями толпы и оказывал моральное давление на полицейских. Кроме того, покидая митинг, он взял на руки чужого ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. В четверг Фомин сам явился в Следственный комитет, когда узнал, что объявлен в розыск.

Между тем большинство россиян согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 69 процентов граждан ответили "скорее согласен" и лишь 23 - "скорее не согласен. 8 процентов затруднились с выбором ответа. Тем временем Госдума и Совет Федерации намерены провести расследование о вмешательстве в организацию протестных митингов других стран. Решение принято после сообщения МИД о том, что посольство США координировало действия участников несанкционированных акций в Москве. А в германской прессе публиковались призывы к участию в провокациях.

"У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать своё мнение. Если мы прекратим это делать, то вернёмся в ситуацию 90-х годов, когда мы практически потеряли страну", - отметил режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Согласно опросу, проведенному в конце июля "Левада-Центром", более половины москвичей - 55 процентов - изъявили готовность проголосовать на выборах в Мосгордуму. Из них 24 процента сообщили, что определенно будут голосовать, а 31 процент – что, скорее всего, придут на избирательные участки.