Собянин попросил москвичей быть максимально осторожными из-за непогоды

Ожидается сильный ветер

В столице в четверг ухудшатся погодные условия, до вечера пятницы ожидается сильное усиление ветра – вплоть до 25 метров в секунду. Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter призвал горожан быть максимально осторожными.

Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 8, 2019

Между тем стало известно, что власти перевели на усиленный режим работы коммунальные службы.

Ранее метеорологи пообещали жителям столицы погодный коллапс. В столицу придет мощный атлантический циклон, который принесет с собой сильные дожди, грозы и порывы ветра.