ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин попросил москвичей быть максимально осторожными из-за непогоды

18:30
  • четверг
  • 08 августа 2019

Ожидается сильный ветер

В столице в четверг ухудшатся погодные условия, до вечера пятницы ожидается сильное усиление ветра – вплоть до 25 метров в секунду. Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter призвал горожан быть максимально осторожными.

Между тем стало известно, что власти перевели на усиленный режим работы коммунальные службы.

Ранее метеорологи пообещали жителям столицы погодный коллапс. В столицу придет мощный атлантический циклон, который принесет с собой сильные дожди, грозы и порывы ветра. 

Главное сегодня
Дождь и сильный ветер
Дождь и сильный ветер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.