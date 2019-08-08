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Собянин отметил влияние кинопроизводства на приток туристов в столицу

19:03
  • четверг
  • 08 августа 2019

Большинство городов мира в последние годы реализует те или иные программы стимулирования киносъемок

В Москве разработают новый механизм поддержки кинокомпаний, которые ведут съемки на территории города. Соответствующее предложение кинематографистов на встрече с ними поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин отметил в частности, что включение в художественные и документальные фильмы сцен, снятых на узнаваемых улицах, в известных парках и других знаковых пространствах способствует росту туристической популярности городов, в которых проводились съемки.

"Для меня это была в начале такая экзотика - при чем тут город, не хватало городу платить за съемки. Оказалось, что это такая мировая практика, и многие города мира для того, чтобы вовлекать на свою территорию съемки кино, показывать город, так или иначе либо льготируют, либо субсидируют эти съемки. Было несколько подходов, многие дебаты шли на эту тему", - сказал Собянин при обсуждении.

В ходе встречи мэр принял решение поддержать предложение кинематографистов о создании нового механизма стимулирования киносъемок в городе, который будет представлять собой оказание финансовой поддержки съемкам на знаковых и узнаваемых общественных пространствах города.

Как уточняется на сайте мэра Москвы, размер выплат будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых в Москве. Для картин, которые стали победителями международных конкурсов, объем выплат может быть увеличен.

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