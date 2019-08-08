Концертный зал "Зарядье" назван строительным проектом года

Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"Подводя сегодня итоги конкурса "Лучший проект года", голосовало не только профессиональное жюри, что тоже важно, но и голосовали москвичи. Около миллиона человек проголосовали за те объекты, которые были предъявлены на суд москвичей и профессионального жюри", - отметил Собянин.

Также мэр поздравил присутствующих с наступающим праздником - Днем строителя. "Нас в ближайшее время ждет замечательный праздник - День строителя, который является не только профессиональным, но и, не побоюсь этого слова, народным праздником. В строительной отрасли только в Москве работает огромное количество людей. Около 800 тысяч людей так или иначе задействованы в этой отрасли. Это большая часть экономики города: как в строительной отрасли работают - судят о развитии городов, регионов и стран. Вы создаете, создавали наше прошлое, создаете настоящее и будущее нашего города. Спасибо от имени москвичей, уважаемые строители, за вашу работу, хочу пожелать вам счастья, успехов. Ваши результаты, результаты вашей работы были не только функциональными, но и были красивыми объектами, которыми гордится наш город, наша страна и весь мир", - добавил Собянин.

Мэр назвал объектом года концертный зал "Зарядье". "Объектом года ожидаемо, конечно, стало "Зарядье", но не парк "Зарядье", а концертный зал, который стал новым символом Москвы. Объект, который высоко оценен международными экспертами и теми, кто выступают в этом зале, зрителями, москвичами. Действительно, уникальный проект, который органично интегрирован в центре города, в парковой территории Зарядья", - подчеркнул он.

По словам Собянина, в столице строится огромное количество спортивных объектов. За последние годы появился стадион футбольного клуба ЦСКА "ВЭБ-Арена", были реконструированы "Лужники".

"Невозможно было не заметить старый-новый стадион "Динамо", который сохранил элементы исторического стадиона, что очень важно. Спасибо проектировщикам, строителям, которые сумели это сделать. Появился суперсовременный объект, который стал еще одним символом спорта нашей страны", - заявил мэр.

Он добавил, что в области реставрации строительного объекта победил павильон "Космос" на ВДНХ. "В области реставрации заслуженно, мне кажется, отданы голоса павильону "Космос" на ВДНХ. По большому счету, там каждому объекту можно присуждать премию, но "Космос" - не просто павильон, это наша история, наша гордость. Восстановление его заняло не один год, кропотливейшая работа. Мало того, что проведена реставрация этого объекта, он наполнен жизнью и сегодня является одним из лучших в мире космических павильонов", - заключил Собянин.