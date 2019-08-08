Более 300 тысяч москвичей смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму из дома

ЦИК внимательно следит за соблюдением избирательного законодательства и делает все возможное, чтобы любые вмешательства были пресечены

Ровно месяц остался до выборов в Московскую городскую думу. В четверг на заседании Центризбиркома обсуждалась готовность к проведению голосования. В частности, речь шла о том, что комиссия будет отражать компьютерные атаки, которые ожидаемо активизируются к восьмому сентября.

Более 300 тысяч москвичей восьмого сентября смогут проголосовать, не выходя из дома. Речь о тех, кто не придет на участки по состоянию здоровья, а значит - в обязанностях Мосгоризбиркома обеспечить выполнение их избирательного права. Это будет сделано согласно заключенному соглашению с Департаментом труда и соцзащиты, передает "ТВ Центр".

"У нас 140 тысяч инвалидов первой группы. У нас свыше 20 тысяч инвалидов-колясочников и опорников, которые передвигаются с помощью сопровождающих людей. Задача департамента соцзащиты и соцработников оказать содействие этим гражданам в их избирательном праве", - рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

В среднем на каждое место в московском парламенте претендует по пять человек. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 62 из них самовыдвиженцы. В Центризбиркоме в четверг прошло очередное заседание рабочей группы, на котором еще раз было заявлено - все решения о допуске и недопуске кандидатов были приняты не только законно, но и обоснованно. Это становится понятно, если вникнуть в детали. Впрочем, критики выбрали другой путь. В Москве прошли несогласованные акции протеста, которые закончились массовыми беспорядками и задержаниями.

Одного из участников митинга 27 июля Сергея Фомина объявили в розыск, после того как эти кадры облетели интернет. Фомина обвиняют в том, что он руководил действиями толпы. Несколько дней мужчина скрывался от правоохранительных органов, а затем сам явился в полицию. Следователи через суд будут добиваться заключения Фомина под стражу. Его подозревают в участии массовых беспорядков, статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сегодня стало известно, что российский МИД вызвал на разговор немецкого дипломата. СМИ Германии, работающие на русскоязычную аудиторию – например, Deutsche Welle - публиковали призывы к участию в провокациях. А ранее в МИД сообщали, что посольство США координировало действия участников несанкционированных акций. Скандал уже дошел и до Совета Федерации. Там задаются вопросом, не являются ли массовые беспорядки в Москве спланированной провокацией, с центром управления за границей. Сенаторы намерены провести расследование.

Впрочем, подавляющая часть россиян, как оказалось, выступают против подобных митингов. Большинство не только не готово в них участвовать, но даже не поддерживает их. А согласно последнему соцопросу ВЦИОМ, как минимум 69 процентов жителей страны согласны, что полиция должна действовать жестко при пресечении незаконных уличных действий оппозиции. Свое мнение высказали и многие публичные жители столицы. Далеко не все из них верят в искренность целей организаторов протеста.

К незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное. У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которыми люди могут выражать своё мнение. Если мы прекратим это делать, то вернёмся в ситуацию 90-х годов, когда мы практически потеряли страну", - отметил режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

До выборов в Мосгордуму остается ровно месяц - избирательные участки откроют 8 сентября и, согласно последнему соцопросу, проведенному в конце июля "Левада-Центром", 55 процентов москвичей заявляют, что в этот день намерены проголосовать.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".