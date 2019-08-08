Сколько зарабатывают российские космонавты

Зарплата сопоставима с окладами NASA и ESA

Государственная корпорация "Роскосмос" рассказал, сколько зарабатывают космонавты.

Так, зарплата кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта - 63,8 тысячи, инструктор-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Эти суммы сопоставимы с окладами астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ESA), пишет интернет-портал "Дни.ру".

Кроме того, космонавты получают ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Зарплата растет в соответствии с числом полетов в космос. Каждый полет – это надбавка в размере до 120%.