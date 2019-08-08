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Фигурант дела о массовых беспорядках заявил, что Соболь и Навальный "ответственны" за аресты людей

20:43
  • четверг
  • 08 августа 2019

Фигурант дела о массовых беспорядках рассказал, кто подставил митингующих

Блогер Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь "персонально ответственны" за то, что обвиняемые по делу о массовых беспорядках в Москве находятся в следственном изоляторе. Об этом "Медиазоне" заявил фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля Сергей Фомин.

По его словам, Навальный и Соболь "прекрасно знали", что граждан за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. "В этот раз, когда вы призвали людей (выйти) на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда", - отметил Фомин.

Он добавил, что тем, кто участвует в протестных акциях, тоже следовало бы вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свои убеждения. "Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных", — добавил Фомин, предложив не прекращать акции протеста, но делать их "мирно и по закону".

Ранее сообщалось, что Фомин в ходе акции 27 июля руководил действиями толпы и оказывал моральное давление на полицейских.

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