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Медведев прилетел в Киргизию

20:53
  • четверг
  • 08 августа 2019

В стране неспокойная обстановка в связи с задержанием экс-президента Атамбаева

Премьер России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС) в городе Чолпон-Ата.

Там от встретится с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, а также с армянским, белорусским и киргизским коллегами - Николом Пашиняном, Сергеем Румасом и Мухамметкалыем Абылгазиевым, пишет РИА Новости.

В Киргизии сейчас неспокойная обстановка. Накануне прошла спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стычки между правоохранительными органами и сторонниками политика продолжались сутки. Пострадали более 50 человек, в результате Атамбаев сдался силовикам.

Ранее источник агентства не исключал, что саммит Евразийского межправительственного совета перенесут из-за событий вокруг экс-президента, однако все осталось в силе.

"В XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - отметил Медведев, выразив уверенность, что в стране будут соблюдаться законы и конституция.

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