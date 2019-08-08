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МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве

21:44
  • четверг
  • 08 августа 2019

Объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за ливня и сильного ветра

МЧС России предупредило москвичей и жителей области об ухудшении погодных условий, объявлен "оранжевый" уровень опасности.
Собянин попросил москвичей быть максимально осторожными из-за непогоды

Не стоит приближаться к деревьям, рекламным щитам, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска (мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи). Дома необходимо закрыть все окна.

Водителям настоятельно рекомендовано пересесть на общественный транспорт, а рестораторам закрыть летние веранды. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим из-за непогоды.

Московские парки, в том числе Парк Горького, закрылись из-за надвигающийся на столицу непогоды. Все вечерние мероприятия отменены, пишет ТАСС.

На телеканалах впервые показали предупреждение о надвигающейся непогоде. "Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны", - говорилось в тексте сообщения.

В ближайшие часы в столице ожидается ливень (за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков) и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ветер такой силы относится к источникам возникновения чрезвычайной ситуации. Непогода продлится до 18:00 9 августа.

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