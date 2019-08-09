Ливни, град и шквалистый ветер: Россию накрыл циклон из западной Европы

Непогода стала причиной мелких аварий

Центральная Россия во власти непогоды. Регионы накрыл атлантический циклон из западной Европы, передает "ТВ Центр".

В Ленинградской области устраняют последствия мощных ливней и шквалистого ветра. Накануне в Санкт-Петербурге затопило улицы, парковки и несколько станций метро. Залитыми оказались и первые этажи нескольких торговых центров. Было затруднено движение транспорта. Непогода стала причиной мелких аварий. В аэропорту "Пулково" были задержаны несколько рейсов.

С вечера четверга оранжевый уровень опасности действует в столичном регионе. МЧС заранее предупредило о погодном коллапсе. Сообщения о надвигающейся стихии впервые передали телеканалы. Оповещали жителей и автомобили МЧС, которые курсировали по Москве. В отдельных районах отмечены мощные ливни. Порывы ветра местами достигали 20 метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие сутки в мегаполисе может выпасть треть месячной нормы осадков.

А на Алтае выпал крупный град. Он повредил десятки машин, нанесён значительный ущерб дачным посевам. В Приморье на смену шторму "Франциско" пришли проливные дожди. Во Владивостоке под водой оказались улицы и дороги. Машины затопило по стекла.