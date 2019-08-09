В СИЗО до 26 августа: Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции

Бишкек приходит в себя после массовых беспорядков

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по решению суда арестован до 26 августа. Ему уже предъявлено обвинение в коррупции. Атамбаева поместили в СИЗО, передает "ТВ Центр".

Тем временем Бишкек приходит в себя после массовых беспорядков. В четверг в центре киргизской столицы сторонники экс-президента вступили в столкновения с сотрудниками милиции. Для разгона митингующих силовики использовали спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. В результате стычек, число раненых приблизилось к сотне. МВД уже объявило, что ищет зачинщиков волнений. Сам Алмазбек Атамбаев был задержан минувшим днём в своей резиденции после суточной осады.