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В СИЗО до 26 августа: Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции

07:53
  • пятница
  • 09 августа 2019

Бишкек приходит в себя после массовых беспорядков

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев по решению суда арестован до 26 августа. Ему уже предъявлено обвинение в коррупции. Атамбаева поместили в СИЗО, передает "ТВ Центр".

Тем временем Бишкек приходит в себя после массовых беспорядков. В четверг в центре киргизской столицы сторонники экс-президента вступили в столкновения с сотрудниками милиции. Для разгона митингующих силовики использовали спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. В результате стычек, число раненых приблизилось к сотне. МВД уже объявило, что ищет зачинщиков волнений. Сам Алмазбек Атамбаев был задержан минувшим днём в своей резиденции после суточной осады.

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