В Сети появилось завораживающее видео британского фестиваля воздушных шаров

В небе над Бристолем зависли 130 воздушных шаров различных форм и цветов

Огромный медведь, волк, чёрная пантера и коала поднялись в небо над Бристолем. В британском городе стартовал международный фестиваль воздушных шаров, передает "ТВ Центр".

Проходит мероприятие по традиции в поместье Эштон Корт и продлится четыре дня. На фестиваль съехались команды воздухоплавателей со всего мира. Дизайн своих летательных аппаратов они продумывали практически год. В это раз самая необычная конструкция - голова злодея из "Звёздных Войн" Дарта Вэйдера.

Всего в небе над Бристолем пролетят 130 воздушных шаров различных форм и цветов. Посмотреть на красочное шоу приехали около полумиллиона зрителей.