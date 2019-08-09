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Украина нашла повод для войны с Россией

08:23
  • пятница
  • 09 августа 2019

Депутат Рады признал, что это не Донбасс

Украина называет Россию "воюющей стороной" из-за Крыма. Именно на полуострове реет триколор и дислоцируются части российской армии. Этот вопрос Киев должен поднимать на международном уровне, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог Олег Волошин.
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"Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос... на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации", — заявил Волошин в эфире украинского телеканала "112".

Комментарий депутата прозвучал в ответ на реплику ведущего программы – тот сказал, что Россия выступает в качестве воюющей стороны в конфликте в Донбассе. Волошин с ним не согласился. Нардеп подчеркнул, что изучал отчеты генштаба и общался с украинскими военными – и оснований утверждать, что ВСУ воюет на Юго-востоке страны с российской армией, нет. Киев воюет с собственными гражданами, заключил парламентарий.

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