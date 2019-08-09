Врачи спасают 83-летнего Алена Делона после инсульта

О состоянии легендарного актера рассказал его сын

Ален Делон перенес инсульт. Артиста прооперировали в парижской больнице, после чего в течение трех недель он находился в отделении интенсивной терапии. Рядом со звездой кино все это время были самые близкие, пишет AFP.

"Все члены семьи находились у его постели - мой брат, моя сестра и моя мама Натали", - рассказал сын актера Энтони Делон.

Как только состояние 83-летнего артиста стало стабильным, его перевезли в Швейцарию. Теперь Делона спасают врачи другой страны. "Жизненные функции восстановлены, его состояние, по словам медиков, стабилизировалось", - пояснил сын.

Напомним, в середине июня СМИ сообщили, что Ален Делон доставлен в госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Актера изводили жуткие приступы мигрени. Позже стало известно, что Делон перенес инсульт.