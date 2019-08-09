Организаторы Олимпиады-2020 "отдали" Южные Курилы Японии

Острова на карте оказались в префектуре Хоккайдо

Принадлежащие России южные острова Курильской гряды неожиданно оказались в составе Японии. На официальном сайте Олимпиады 2020 года Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи попали в префектуру Хоккайдо.

Если изучающий сайт грядущего спортивного события пользователь кликнет на изображение одного из российских островов в разделе маршрута олимпийского огня, он попадет на японский остров Хоккайдо, передает РИА Новости. И сопровождающее фотографии описание переносит его в Японию. Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Япония давно оспаривает принадлежность Южных Курил. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который так и не был подписан с 1945 года. Москва, в свою очередь, подчеркивает: острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны – и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Во время недавнего визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на южные острова Курильской гряды Токио выразил возмущение присутствием российских чиновников на этой территории. На что глава кабинета заметил: протесты японской стороны российское правительство не беспокоят, а дают еще больше поводов приезжать на Курилы.