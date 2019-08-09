Максим Фадеев показал изменившееся тело после конфликта с Наргиз

Продюсер очень сильно похудел

Популярный продюсер Максим Фадеев не устает радовать поклонников. Знаменитость не только балует фанатов музыкальными новинками, но и мотивирует их на здоровый образ жизни.

Так, утром в пятницу, 9 августа, в своем Instagram продюсер опубликовал новое видео. На кадрах Макс показывает один из приемов кунг-фу.

"Большая река течёт тихо, а маленькую слышно сразу. Живи сохраняя покой, весна придёт и цветы сами распустятся. М", - подписал кадры Фадеев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.ред.).

Поклонники, внимательно изучив видео, пришли к выводу, что продюсер еще сильнее похудел. Народ отметил, что его тело преобразилось. "Класс! Похудел значительно!!" "Как красиво, и вокруг, и внутри", "Пластично и невероятно спокойно!" "Как вы худели) если не секрет", - написали в комментариях фанаты.

Отметим, что Фадеев уже давно всерьез занялся своим внешним видом. За довольно короткий срок он похудел на 70 килограммов и продолжает совершенствоваться.

Между тем, нашлись среди подписчиков продюсера и те, кто вспомнил недавний конфликт с певицей Наргиз Закировой. Народ попросил Макса прокомментировать произошедшее. Но все комментарии на эту тему остались без ответа.

Видео: Фадеев похудел на 70 килограммов

Напомним, 8 августа продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз Закировой официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. Артистке было запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера. Концерты в Юрмале, Красногорске и Чайковском находятся под угрозой срыва.

Первой о сложившей ситуации публично высказалась Наргиз. Закирова объявила в Instagram, что Фадеев якобы молча отменил все ее концерты. О том, что выступления не состоятся, певица узнала от организаторов выступлений.

В ответ Фадеев намекнул на наглость Наргиз. Максим официально не прокомментировал информацию, но опубликовал в соцсети картинку с ироничным текстом: "Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1.Снять с ушей лапшу. 2. С души - камень. 3. С шеи - обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме". Под фото продюсер написал: "100% Я попробовал, работает!"