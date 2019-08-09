Шторм не нанес ущерба Москве

Погода нормализуется к вечеру пятницы

Центральная Россия во власти непогоды. Регионы накрыл атлантический циклон из западной Европы. Со вчерашнего вечера оранжевый уровень опасности объявлен в столице.

Впервые сообщения о грядущем разгуле стихии были переданы и по телеканалам. В отдельных районах Москвы уже отмечены мощные ливни. Порывы ветра местами достигали 20 метров в секунду. Сейчас в столичных аэропортах задержаны или отменены более двух десятков рейсов. Ожидается, что за стуки в мегаполисе выпадет треть месячной нормы осадков.

Как пишет "Интерфакс", разгул стихии не нарушил работу городских коммуникаций и транспорта. Ущерба и пострадавших из-за шторма нет. Относительно хорошая погода вернется в столицу уже к вечеру пятницы.