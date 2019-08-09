Обратите внимание: врач назвал 7 симптомов рака

Если нашли хотя бы один – срочно к врачу

Основные симптомы развития рака перечислили медики. Обнаружив хотя бы один из них, следует немедленно обращаться к специалистам, предупреждают врачи.

Самых показательных симптомов – семь. В первую очередь о развитии онкологического заболевания могут свидетельствовать кровотечения или необычные выделения, рассказал сотрудник отдела клинической онкологии "ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева" Сергей Абашин.

Еще один неприятный симптом - длительно незаживающие раны. Также должны насторожить пациента нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря, которые наблюдаются на протяжении длительного времени.

Уплотнения, опухоли или шишки на теле также могут быть признаками онкологии. Яркие симптомы рака - проблемы с глотанием, хрипота и кашель, а также изменения в родинках, пишут "Известия".

Не стоит, конечно, раньше времени подозревать худшее - все перечисленные симптомы могут быть и признаками других заболеваний. В любом случае, обнаружив что-то из указанных признаков, надо обратиться к врачу для тщательного обследования.