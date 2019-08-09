В Совфеде увидели признаки иностранного вмешательства в выборы в МГД

До выборов остался ровно месяц

Ровно месяц остался до выборов в Московскую городскую Думу. Накануне на заседании Центризбиркома обсуждалась готовность к проведению голосования.

В частности, речь шла о том, что комиссия будет отражать компьютерные атаки, которые ожидаемо активизируются к 8 сентября. ЦИК внимательно следит за соблюдением избирательного законодательства и делает все возможное, чтобы любые вмешательства были пресечены.

Отчитался о ходе подготовки к выборам и Мосгоризбирком. Как заявил его председатель Валентин Горбунов, порядка 150 тысяч москвичей смогут проголосовать, не выходя из дома. Соглашение о соблюдении избирательных прав маломобильных граждан заключено с департаментом труда и социальной защиты.

Басманный суд столицы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения жителю Москвы Сергею Фомину - за участие в массовых беспорядках во время несанкционированных акций протеста. Установлено, что Фомин в ходе акции 27 июля руководил действиями толпы и оказывал моральное давление на полицейских. Кроме того, покидая митинг, он взял на руки чужого ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Накануне Фомин сам явился в Следственный комитет, когда узнал, что объявлен в розыск.

Между тем, большинство россиян согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 69% граждан ответили "скорее согласен" и лишь 23 "скорее не согласен". 8% затруднились с выбором ответа. Тем временем Госдума и Совет Федерации намерены провести расследование о вмешательстве в организацию протестных митингов других стран. Решение принято после сообщения МИД о том, что посольство США координировало действия пришедших на несанкционированные акции в Москве. А в германской прессе публиковались призывы к участию в провокациях.

"Посмотрите, сколько людей не имело фактической возможности быть зарегистрировано кандидатами в массе стран мира. Хоть раз Россия делала на этот счет публичные заявления? Нет, мы не вмешиваемся. Что здесь происходит? Сплошное вмешательство. Нам говорят, вот обидели пожилого человека, здесь ребенок оказался в состоянии угрозы. А не спланированы ли эти мероприятия? Не шоу ли это? Нам очень трудно думать, что это не шоу после того, как мы прочитали, что собираются делать и какие деньги на это выделены", - заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

"У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать своё мнение. Если мы прекратим это делать, то вернёмся в ситуацию 90-х годов, когда мы практически потеряли страну", - говорит режиссер Карен Шахназаров.