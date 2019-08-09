Жертв атомной бомбардировки почтили в Нагасаки

Наказание за гибель десятков тысяч мирных жителей так никто и не понес

В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Нагасаки. Мемориальная церемония началась с минуты молчания. А ровно в 11:02 по местному времени, именно тогда в 1945 году на город была сброшена американская бомба, прозвонил колокол, передает "ТВ Центр".

В церемонии принимают участие представители 70 стран, в том числе всех пяти ядерных держав. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении отметил, что в области глобальной безопасности обстановка становится все более сложной и призвал к миру без ядерного оружия.

Атомная атака на Нагасаки произошла в самом конце Второй мировой войны. 9 августа 1945 года американский самолет сбросил на город бомбу "Толстяк". Жертвами стали более 70 тысяч жителей. А тремя днями ранее пострадала Хиросима. Там погибли 140 тысяч. Наказание за уничтожение мирного населения так никто и не понёс.