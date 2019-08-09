Врачи опровергли миф о лечебных свойствах вина

Действие напитка не подтверждено исследованиями

Здоровый образ жизни и оптимизм – вот что положительно влияет на работу сердца. А использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вино бессмысленно, уверяют врачи.

Утверждения, что бокал вина в день может оказывать положительное действие на сердечную деятельность, ни на чем не основаны. Научного подтверждения эта теория не находит, заявил сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Хирург отметил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Объясняется это, в частности, разницей в гормональном фоне: женские половые гормоны – эстрогены - препятствуют повреждениям стенок артерий. Кроме того, мужчины более подвержены стрессам и быстрее приобретают вредные привычки.

"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно", - подчеркнул Попов. Хирург добавил, что профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний являются и положительные эмоции. Оптимистичный настрой очень важен - он помогает снять многие проблемы даже в очень сложных ситуациях.

Что же касается вина, то исследования показали: особого влияния на изменения в сосудах оно не оказывает. В то же время, бокал вина в день – безопасная доза. Так что его можно себе позволить – но именно для снятия стресса, приводит мнение медика РИА Новости.