Петербург отмечает 75-летие со дня окончания Ленинградской битвы

Акции памяти проходят по всему городу

Торжественные мероприятия проходят в эти минуты в Санкт-Петербурге. 9 августа исполняется ровно 75 лет со дня окончания одного из самых ожесточённых сражений в истории Великой Отечественной Войны битвы за Ленинград.

В память об историческом событии по всему городу проходят акции. Люди несут венки и цветы к мемориальным местам, а традиционный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит в память о тех, кто защищал нашу Родину.

Кровопролитный бой стал одним из самых продолжительных в период тех событий - сопротивление длилось три года. Мужественные отряды Красной армии упорно отбивали натиск гитлеровских войск. Под прицельным огнём фашистов и в тяжелейших условиях жители города рыли окопы, траншеи и возводили заградительные сооружения. Битва за Ленинград стала ярким примером стойкости и героизма всего советского народа.