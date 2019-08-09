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Штормовой фронт обошел Москву

11:33
  • пятница
  • 09 августа 2019

Во второй половине дня в столицу вернется летняя погода

В Москве до конца дня действует оранжевый уровень погодной опасности. МЧС предупреждает о грозе,  сильном дожде и порывах  ветра до 23 метров в секунду. Непогода пришла в Центральный  регион  в четверг, для оповещения населения впервые задействовали громкоговорители и телевидение. В московских аэропортах были задержаны десятки рейсов. А в  Санкт-Петербурге затопило центральные улицы.

— Приехали из Питера в Москву на концерт. Концерт в здании в Парке Горького. Парк Горького закрыт в связи с штормовым предупреждением.

О том, что концерта не будет, стало понятно уже в пятом часу вечера, когда начали поступать первые оповещения от МЧС. Парки Горького, Скольники и другие площадки ровно в 6 вечера закрыли. А буквально через полтора часа со всех телеэкранов прозвучало экстренное сообщение. Федеральные каналы прервали сетку вещания, чтобы предупредить жителей о надвигающейся грозе. Систему опробовали впервые, все прошло строго по регламенту. В это время по улицам курсировали автомобили с громкоговорителями, по которым также объявляли об урагане.

Быть внимательными и осторожными горожан призвал и мэр Москвы на своей странице в соцсети.

"Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и прочее. Следите за информацией МЧС. Городские службы переводятся в режим повышенной готовности", - написал он в твиттере.

Дождь ночью действительно был. С утра начал усиливаться ветер. Синоптики предупреждают - возможны порывы до 25 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности в столице действует до конца дня.

"К нам будет распространяться прохладный тяжелый воздух, то еще возможна ветреная погода. В Московской области сегодня небольшой и умеренный дождь, температура повысится до 18-20 градусов", - рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Сейчас на онлайн-картах осадков видно, что атмосферный фронт прошел южнее столицы, таким образом, лишь пригрозив москвичам, он двинулся на Тверь. Но все же отдельные районы Подмосковья циклон все-таки заденет.

Весь удар стихии принял на себя Санкт-Петербург. Непогода стала причиной мелких аварий. Северная столица на сутки превратилась в Венецию. Самая тяжелая транспортная ситуация сложилась на главной магистрали города — Невском проспекте. 3 километра в час – с такой скоростью приходилось двигаться водителям. А пешеходы, в свою очередь, снимали обувь прямо на улице.

Залитыми оказались подземные парковки и первые этажи нескольких торговых центров. А в аэропорту "Пулково" из-за погодных условий несколько рейсов пришлось задержать. Но, тем не менее, все аварийные службы среагировали оперативно. Всю ночь работали бригады "Водоканала". Откачивали воду под мостами и расчищали ливневки. 

Тем временем, на востоке страны до сих пор устраняют последствия тропического шторма "Франциско", который вырывал деревья, словно спички. А из-за проливных дождей размыло дороги. Ветер стих, но ливни продолжаются. Во Владивостоке машины затопило по стекла. Накануне вечером произошло несколько аварий. По данным синоптиков, дождливая погода покинет Приморье лишь в выходные.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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