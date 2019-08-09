Трамп набросился на Макрона из-за Ирана

Президенту США не понравилось самоуправство французского коллеги

От теплых встреч, до холодного душа в экономико-политических взаимоотношений Трампа и Макрона менее года. А ведь именно прошлой осенью личная их встреча в Елисейском дворце была поводом рассуждений на тему "языка тела". В тот момент два национальных лидера явно не могли найти понимания на тему формирования общеевропейской армии, при этом называли себя друзьями, похлопывали по плечу и даже касались коленок, чем провоцировали язвительные комментарии мировой прессы. И вот в истории отношений США и Франции появилась новая строка. Далеко не первый выпад американского президента на этот раз вышел за рамки откровенно натянутых экономических отношений - в плоскость политическую. Крайнее возмущение со стороны Вашингтона вызвали телефонные переговоры Эмануэля Макрона с Хасаном Роухани, в ходе которых иранского лидера якобы пригласили на саммит "большой семерки" в качестве почетного гостя.

"У Ирана серьёзные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с США, но им посылаются противоречивые сигналы от всех, кто претендует на то, чтобы представлять нас, в том числе от президента Франции Макрона. Я знаю, что Эмманюэль хочет как лучше, как и все остальные, но никто не говорит за США, кроме самих США. Никто не уполномочен каким-либо образом представлять нас", - заявил Дональд Трамп.

C тех пор, как Париж и Вашингтон последний раз обменялись колкостями, не прошло и двух недель. Тогда поводом стало введение французской стороной 3-процентного налога на цифровые сервисы, такие, как Facebook, Amazon и Google. Трамп анонсирован ответный налог на вино, добавив, что помимо этого "может быть что-то еще". Впрочем, не желая накалять и так непростые экономические отношения с Вашингтоном кризисом в области внешней политики, Париж отступил. В администрации французского президента приглашение иранского лидера на саммит "большой семерки" опровергли.

Тем временем Трамп и сам стал объектом жесткой критики. Правда, уже со стороны соотечественников. Один из лидеров предвыборной гонки среди демократов, бывший вице-президент США Джо Байден обвинил американского президента ни много ни мало в расизме. Он

заявил, что именно антииммигрантская риторика Трампа привела к инциденту в городе Эль-Пасо, где в результате массового расстрела людей погибли 22 человека.

"Не думаю, что здесь есть большая разница. Либо прямо, либо завуалировано говорится одно и то же. Нынешний президент раздувает в нашей стране пламя идей превосходства белой расы", - заявил Байден.

Выступая с такими резкими заявлениями Байден, по мнению экспертов, уже сейчас, за год до предстоящих выборов, раскрывает основную позицию демократов в борьбе за президентское кресло. А значит, попытки Трампа отвлечь внимание от внутреннего противостояния проблемами внешними, как политическими, так и экономическими - могут стать регулярными.

Андрей Сидоренко, Артем Парнак, "ТВ Центр".