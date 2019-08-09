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"Очень страшно расставаться": в Москве прощаются с Вилли Токаревым

11:55
  • пятница
  • 09 августа 2019

Похороны проходят в закрытом режиме

В московском Храме Святителя Николая идет церемония прощания с шансонье Вилли Токаревым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Артист скончался 4 августа на 85-м году жизни от онкологического заболевания. За свою творческую карьеру Токарев записал около 50 альбомов. Первый вышел, когда он находился в эмиграции в США. Сцена не сразу покорилась певцу, поначалу он работал таксистом и почтальоном, затем начал выступать в ресторанах. На родину Вилли Токарев вернулся в девяностых и сразу начал собирать полные залы. По решению родственников, похороны артиста пройдут в закрытом режиме.

"Он говорил языком человеческим, нормальным, радостным. Он не жаловался никогда никому, практически даже не сожалел. Это было легко. С ним было легко жить. С ним очень страшно расставаться", - говорит Михаил Шуфутинский.

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