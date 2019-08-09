Российский спецназ отличился в Белоруссии

На учениях военные выполнили десантирование в непростых условиях

Российский спецназ отличился на очередном этапе Армейских международных игр-2019, который проходит на полигоне "Брестский" в Белоруссии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Десантирование беспарашютным способом из вертолета пришлось проводить в непростых условиях - при шквалистом ветре, дожде и низкой облачности. Затем одна из групп пошла на штурм здания, где по легенде удерживались заложники, а другая обеспечивала прикрытие, охраняя внешний периметр. Команда проявила профессионализм, судьи высоко оценили навыки огневой и тактической подготовки наших бойцов.

На этих армейских играх присутствуют иностранные наблюдатели из нескольких стран - Венесуэлы, Ирана и Пакистана.