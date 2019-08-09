ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский спецназ отличился в Белоруссии

11:56
  • пятница
  • 09 августа 2019

На учениях военные выполнили десантирование в непростых условиях

Российский спецназ отличился на очередном этапе Армейских международных игр-2019, который проходит на полигоне "Брестский" в Белоруссии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Десантирование беспарашютным способом из вертолета пришлось проводить в непростых условиях - при шквалистом ветре, дожде и низкой облачности. Затем одна из групп пошла на штурм здания, где по легенде удерживались заложники, а другая обеспечивала прикрытие, охраняя внешний периметр. Команда проявила профессионализм, судьи высоко оценили навыки огневой и тактической подготовки наших бойцов.

На этих армейских играх присутствуют иностранные наблюдатели из нескольких стран - Венесуэлы, Ирана и Пакистана.

Главное сегодня
Солдаты спецназа
Солдаты спецназа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.