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64-летняя Хакамада в прозрачном топике восхитила фигурой

10:48
  • пятница
  • 09 августа 2019

Ирина раскрыла секрет стройности и молодости

Телеведущая, бизнес-тренер и экс-политик Ирина Хакамада в очередной раз удивила поклонников. Она показала стройную фигуру, выложив видео в Instagram.
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Ирине 64 года, но выглядит она гораздо моложе. Хакамада выложила видео без фильтров, хотя на кадрах она запечатлена в коротком полупрозрачном топе и мини-шортах. Стеснятся телеведущей нечего – она в идеальной форме.

В комментариях под постом подписчики восхитились видом Ирины. Некоторые отметили и танец, исполненный Хакамадой на видео. "Великолепная женщина- ум, неординарность, талант, профессионализм! А фигура", "Танец победителя по жизни)" "Какое крутое тело! Глядя на Вас, понимаю: значит так можно", - написали фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.).

Отметим, что ранее Ирина раскрыла секрет стройности и молодости. Все дело в правильном питании. Хакамада не покупает и не ест любые переработанные мясные продукты, кетчупы, сливочное масло и майонез.

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