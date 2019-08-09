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Королевское воспитание: дочь Кейт Миддлтон показала язык народу

10:24
  • пятница
  • 09 августа 2019

Семья приняла участие в "Кубке короля"

Принцесса Шарлотта показала народу язык. Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма известна своим непосредственным поведением перед камерами – не в пример шестилетнему брату Джорджу - за что ее и любят фотографы.
Меган Маркл подло подставила Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в парусной регате за Кубок Короля.  Супруги сражались за разные команды. Каждая яхта в регате представляла одну из восьми благотворительных организаций, которые поддерживают герцог и герцогиня Кембриджские.

Джордж и Шарлотта вовсю болели за родителей. Кейт Миддлтон это не очень помогло - она заняла последнее место и получила утешительный приз – деревянную ложку. Ее супруг оказался на третьем месте.

Настроения семейству проигрыш не испортил. Родители смеялись, а принцесса Шарлотта, по своему обыкновению, кокетничала с репортерами. В один из моментов она показала язык – сначала зрителям, а потом и фотографам.

Принцесса Шарлотта очень непосредственна. Недавно она заявила одному из репортеров, что ему незачем входить в здание – ведь она фотографа не приглашала. А когда ее мать Кейт представила как-то свой новый наряд, принцесса вскричала "О-ла-ла!", сбросила туфли и пустилась в пляс, пишет Daily Express.

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