Королевское воспитание: дочь Кейт Миддлтон показала язык народу

Семья приняла участие в "Кубке короля"

Принцесса Шарлотта показала народу язык. Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма известна своим непосредственным поведением перед камерами – не в пример шестилетнему брату Джорджу - за что ее и любят фотографы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в парусной регате за Кубок Короля. Супруги сражались за разные команды. Каждая яхта в регате представляла одну из восьми благотворительных организаций, которые поддерживают герцог и герцогиня Кембриджские.

Джордж и Шарлотта вовсю болели за родителей. Кейт Миддлтон это не очень помогло - она заняла последнее место и получила утешительный приз – деревянную ложку. Ее супруг оказался на третьем месте.

Настроения семейству проигрыш не испортил. Родители смеялись, а принцесса Шарлотта, по своему обыкновению, кокетничала с репортерами. В один из моментов она показала язык – сначала зрителям, а потом и фотографам.

Принцесса Шарлотта очень непосредственна. Недавно она заявила одному из репортеров, что ему незачем входить в здание – ведь она фотографа не приглашала. А когда ее мать Кейт представила как-то свой новый наряд, принцесса вскричала "О-ла-ла!", сбросила туфли и пустилась в пляс, пишет Daily Express.