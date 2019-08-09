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Захарова поблагодарила Киев за приоткрытое небо для российского самолета

10:42
  • пятница
  • 09 августа 2019

Украина впервые за 4 года разрешила российскому борту залететь в свое воздушное пространство

Украина разрешила российскому самолету залететь в свое воздушное пространство, несмотря на существующий запрет. Это связано с неблагоприятными погодными условиями

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Boeing 738 российской авиакомпании "Глобус" выполнял рейс из итальянского города Бари в Москву. На пути лайнера возник грозовой фронт. Чтобы обойти его, самолету пришлось залететь в воздушное пространство Украины.

В организации "Украэрорухе", которая обеспечивает организацию воздушного движения над территорией Украины, пояснили, что для российского самолета сделали исключение из-за опасности аварийных ситуаций и в соответствии с международными требованиями.

По данным РИА Новости, российский Boeing находился в воздушном пространстве Украины 26 минут. На новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Отличная новость! Спасибо!" - написала она в своем фейсбуке.

Украина в 2015 году полностью запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны. В ответ Росавиация ввела запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями.

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