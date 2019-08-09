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Происки Запада: россиянки стали позже рожать

10:59
  • пятница
  • 09 августа 2019

Первый ребенок у жительниц России появляется лишь к 30 годам

Россиянки стали больше ориентироваться на западные ценности. Этим, в частности, объясняется повышение возраста рождения первого ребенка, считают эксперты. На первое место у женщин в России выходят образование и престижная работа.
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"Это связано с приходом в Россию так называемой "контрацептивной революции", которая произошла в странах Запада еще во второй половине прошлого века. Теперь россиянки, как и жительницы Европы и США, ориентируются на другие ценности: получение образования, престижной работы", - комментирует ситуацию  директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

По данным Росстата, в последнее время россиянки стали рожать первого ребенка ближе к 30 годам. В 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет. Второго рожают в 30, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33.

Эксперт отмечает, что россиянки теперь строят свою жизнь так, как раньше могли строить ее лишь мужчины. И с помощью одной лишь господдержки переломить ситуацию не удастся, ведь изменение поведения женщин – это общемировой тренд, приводит слова Вишневского Ura.ru.

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