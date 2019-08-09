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"Ноги - убийцы": британцы сошли с ума из-за Кейт Миддлтон в мини-шортах

11:59
  • пятница
  • 09 августа 2019

Провокационный наряд Кейт продемонстрировала на благотворительной регате

Кейт Миддлтон появилась на публике в необычном виде. Герцогиня Кембриджская пришла на спортивное мероприятие в коротеньких шортах.
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Провокационный наряд Кейт продемонстрировала на благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей 8 августа в городе Каус. Герцог и герцогиня Кембриджские были капитанами конкурирующих парусников и боролись за кубок.

Выиграл гонку британский телеведущий и путешественник Беар Гриллс. Кейт стала лишь седьмой (всего участников было восемь), у принца Уильяма результат лучше – его парусник пришел третьим.

Однако народ был так взволнован видом Миддлтон, что на ее проигрыш даже не обратили внимание. Британцы буквально сошли с ума. В соцсетях Кенсингтонского дворца появились тысячи комментариев, большинство из них касаются Кейт, сообщает Express.

 

"Я огромный фанат Кейт, эти ноги – убийцы", "Теперь я планирую нанять тренера и показать ему эти фотографии, чтобы он составил мне программу, и я добилась таких же ног", "Какие ноги у Кейт", "Она должна чаще носить мини, это фантастика", - написали поклонники Миддлтон.

 

Отметим, что Кейт Миддлтон 37 лет. В последний раз герцогиню видели в шортах в 2008 году на лондонской вечеринке. 29 апреля 2011 года Кэтрин, после восьми лет дружбы, вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II. Сейчас Миддлтон воспитывает троих детей.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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