"Ноги - убийцы": британцы сошли с ума из-за Кейт Миддлтон в мини-шортах

Провокационный наряд Кейт продемонстрировала на благотворительной регате

Кейт Миддлтон появилась на публике в необычном виде. Герцогиня Кембриджская пришла на спортивное мероприятие в коротеньких шортах.

Провокационный наряд Кейт продемонстрировала на благотворительной регате "Кубок короля", прошедшей 8 августа в городе Каус. Герцог и герцогиня Кембриджские были капитанами конкурирующих парусников и боролись за кубок.

Выиграл гонку британский телеведущий и путешественник Беар Гриллс. Кейт стала лишь седьмой (всего участников было восемь), у принца Уильяма результат лучше – его парусник пришел третьим.

Однако народ был так взволнован видом Миддлтон, что на ее проигрыш даже не обратили внимание. Британцы буквально сошли с ума. В соцсетях Кенсингтонского дворца появились тысячи комментариев, большинство из них касаются Кейт, сообщает Express.

"Я огромный фанат Кейт, эти ноги – убийцы", "Теперь я планирую нанять тренера и показать ему эти фотографии, чтобы он составил мне программу, и я добилась таких же ног", "Какие ноги у Кейт", "Она должна чаще носить мини, это фантастика", - написали поклонники Миддлтон.

Отметим, что Кейт Миддлтон 37 лет. В последний раз герцогиню видели в шортах в 2008 году на лондонской вечеринке. 29 апреля 2011 года Кэтрин, после восьми лет дружбы, вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II. Сейчас Миддлтон воспитывает троих детей.