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Польшу напугали теплые отношения Европы с Россией

11:35
  • пятница
  • 09 августа 2019

Варшава считает такое поведение недальновидным

"Оттепель" в отношениях с Москвой в Кремле могут воспринять как сигнал о снятии ответственности за его действия – в частности, за "аннексию" Крыма. Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач предупреждает европейских лидеров, что дружелюбие в отношении России недальновидно.
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"Видимо, некоторые европейские лидеры не знают, что их поступки выглядят как попытка наладить отношения. Если это действительно так, то подобная политика недальновидна", — заявил дипломат.

Варшава очень обеспокоена складывающейся ситуацией. Пшидач отметил, что Запад предпринял все меры, чтобы заставить Россию отойти "от своей агрессивной политики". Однако, признал замминистра, Москва не отступила и на полшага назад.

Замглавы польского МИДа заверяет, что в будущем такая политика может создать "опасный прецедент". Сейчас же, по словам Пшидача, Евросоюз с его новым руководством должен выслушать озабоченность стран Центральной и Восточной Европы, а также стран Балтии – которые из-за своей близости к России лучше других понимают "российскую угрозу", передает "Газета.ру".

Беспокойство Варшавы, судя по всему, вызвано недавними выступлениями некоторых европейских политиков. В частности, вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки заявил, что именно русские помогли объединить Германию в конце прошлого века. А по данным последнего соцопроса выяснилось, что жители Восточной Германии в большинстве своем против антироссийских санкций, на западе страны 30% жителей выступают за их смягчение.

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