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Момент смертельной аварии с автобусом под Новороссийском попал на видео

11:55
  • пятница
  • 09 августа 2019

Водитель автобуса задержан

Кадры аварии автобуса и внедорожника были сняты камерой наблюдения. На них видно, как автобус на большой скорости бьет Volkswagen Touareg и улетает в обрыв, после чего следом за ним отправляется задетая им иномарка. Видео публикует ТВЦ.RU.

ДТП произошло 7 августа вечером на трассе Новороссийск – Керченский пролив. После столкновения автобус и внедорожнник упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое пассажиров Volkswagen, в том числе двое детей.

Сразу после ДТП выдвигалась версия, что аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, однако затем у следствия возникли подозрения в том, что водитель автобуса уснул за рулем. Накануне мужчина был задержан. По данным правоохранительных органов, водитель автобуса превысил скорость и на перекрестке не уступил дорогу внедорожнику.

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