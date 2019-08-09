Франция потребовала от России вернуть царские долги

Выплат добиваются сотни тысяч французов

Французское правительство получило депутатский запрос о российских облигациях царских времен. Член Национального собрания Франсис Веркамер требует разъяснить, какие меры готов принять кабинет, чтобы окончательно разрешить проблему выплат держателям ценных бумаг.

"Через сто с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими", - приводит цитату из документа РИА Новости.

Франсис Веркамер утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг. Российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в 1867 году. За 30 лет французские инвесторы вложили в них примерно 15 миллиардов франков – на сегодняшние деньги это 53 миллиарда евро.

Большинство вкладчиков остались ни с чем - в 1918 году советская власть аннулировала госзаймы царской России. А в 1997 году Москва заключила с Парижем договор, по которому французская сторона признавала, что Россия рассчиталась с долгами времен империи. И вот теперь сотни тысяч французов решили снова добиваться от Москвы выплат почти 30 миллиардов евро.