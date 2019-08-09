ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Франция потребовала от России вернуть царские долги

12:02
  • пятница
  • 09 августа 2019

Выплат добиваются сотни тысяч французов

Французское правительство получило депутатский запрос о российских облигациях царских времен. Член Национального собрания Франсис Веркамер требует разъяснить, какие меры готов принять кабинет, чтобы окончательно разрешить проблему выплат держателям ценных бумаг.
Франция сделала заявление об отмене антироссийских санкций

"Через сто с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить 400 миллионов долларов, держатели облигаций остаются потерпевшими", - приводит цитату из документа РИА Новости.

Франсис Веркамер утверждает, что выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг. Российские железнодорожные компании начали выпуск государственных облигаций, обеспеченных золотом, в 1867 году. За 30 лет французские инвесторы вложили в них примерно 15 миллиардов франков – на сегодняшние деньги это 53 миллиарда евро.

Большинство вкладчиков остались ни с чем - в 1918 году советская власть аннулировала госзаймы царской России. А в 1997 году Москва заключила с Парижем договор, по которому французская сторона признавала, что Россия рассчиталась с долгами времен империи. И вот теперь сотни тысяч французов решили снова добиваться от Москвы выплат почти 30 миллиардов евро.

Читайте также:
Главное сегодня
Посетители в музее Центрального Банка России
Посетители в музее Центрального Банка России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.