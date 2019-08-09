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"Порой не то, что петь, говорить не могла": Фадеев устал от пьяных выходок Наргиз

12:38
  • пятница
  • 09 августа 2019

Артистка не выходила на сцену трезвой

Разрыв контракта продюсера Максима Фадеева с Наргиз объяснили пристрастием артистки к алкоголю. Певица никогда не выходила на сцену трезвой, часто пропадала из поля зрения, выдвигала странные требования.
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Наргиз живет в своем параллельном мире, она оторвана от реальности, считает известный промоутер Сергей Лавров, отработавший с артисткой более 100 концертов.

"Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась", - рассказал Лавров.

По словам промоутера, вскоре из-за Наргиз у него начали возникать проблемы с директорами концертных площадок. Тогда певица стала наливать алкоголь в бутылку из-под газировки. "И так каждый день. Она так напивалась, что порой не то, что петь, говорить не могла", - приводит слова Лаврова "Комсомольская правда".

Поведение Наргиз становилось все более странным. Певица то закатывала скандалы на ровном месте, то требовала, чтобы ночью возле ее номера дежурил охранник, то запиралась в гримерке со своими подругами из программы "Битва экстрасенсов". Выпускница проекта "Голос" постоянно курила – в том числе в неположенных местах, что оборачивалось штрафами.

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Лавров предполагает, что и Максим Фадеев в конце концов устал от экстравагантного поведения Наргиз. Накануне стало известно, что продюсерский центр "MALFA", принадлежащий Фадееву, отменяет концерты певицы. О намерении лейбла расторгнуть контракт с Наргиз стало известно 16 июля, позже о прекращении сотрудничества заявил и сам продюсер.

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