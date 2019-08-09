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Жительница Подмосковья обиделась и зарезала свекровь

13:05
  • пятница
  • 09 августа 2019

Трагедия произошла в пьяной ссоре

В подмосковной деревне Евсеево под Павловским Посадом произошла кровавая драма. В ходе застолья 27-летняя женщина ударила ножом в грудь свою свекровь, пишет РИАМО.

От полученного ранения пострадавшая скончалась. Как рассказал представитель пресс-службы МВД по Московской области, девушка задержана, она признала свою вину.

По словам задержанной, они со свекровью распивали алкоголь, в какой-то момент между родственницами вспыхнула ссора. Невестка в порыве обиды и злости схватилась за нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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