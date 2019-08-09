Жительница Подмосковья обиделась и зарезала свекровь

Трагедия произошла в пьяной ссоре
В подмосковной деревне Евсеево под Павловским Посадом произошла кровавая драма. В ходе застолья 27-летняя женщина ударила ножом в грудь свою свекровь, пишет РИАМО.
От полученного ранения пострадавшая скончалась. Как рассказал представитель пресс-службы МВД по Московской области, девушка задержана, она признала свою вину.
По словам задержанной, они со свекровью распивали алкоголь, в какой-то момент между родственницами вспыхнула ссора. Невестка в порыве обиды и злости схватилась за нож.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".