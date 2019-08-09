Совершенно секретно: информацию об уголовных делах Порошенко скрыли

ГБР отказалось предоставлять данные

Информация по уголовным делам, связанным с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, засекречена. Государственное бюро расследований отказывается предоставлять данные журналистам.

О новой инициативе ГБР стало известно изданию "Украинские новости". Журналисты направили в ведомство запрос о том, кого из высокопоставленных лиц планируется допросить по делам, где фигурирует имя Петра Порошенко. Следователи ответили, что предоставление доступа к этим данным "не предусмотрено".

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины стал фигурантом 11 уголовных дел. Позже генпрокурор Незалежной Юрий Луценко заявил, что Порошенко во всех делах выступает в качестве свидетеля, напоминает RT.

Однако, по версии главы ГБР, экс-президент и его окружение фигурируют в 14 уголовных делах. А позже стало известно, что открыто еще одно производство – расследуются обстоятельства скандального анонимного отпуска Петра Порошенко на Мальдивах. Он обошелся налогоплательщикам в 500 тысяч долларов – хотя сам экс-президент утверждает, что оплачивал все из своего кармана.