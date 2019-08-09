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В Петербурге автомобиль влетел в пешеходов (видео)

13:17
  • пятница
  • 09 августа 2019

Перед этим он столкнулся с другой легковушкой

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль влетел в пешеходов, стоявших на перекрестке. Инцидент произошел в Красносельском районе города, на пересечении Ленинского проспекта и улицы.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, один из которых после столкновения вынесло на пешеходов. Пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии, пишет "Фонтанка". 

По данным издания, одному из водителей было 82 года. Видео инцидента публикует ТВЦ.RU.

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