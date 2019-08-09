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Вологда получит статус города исторического наследия

14:56
  • пятница
  • 09 августа 2019

Идею поддержал Владимир Путин

В Ново-Огарёве Владимир Путин встретился с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Глава региона сообщил, что заключён госконтракт на строительство моста через реку Шексна, это главный проект для промышленного центра – города Череповец. Возводить переправу будет компания, которая строила Крымский мост. Объём инвестиций  – 16 миллиардов рублей.

Кроме того, Кувшинников рассказал, что заканчивается модернизирование взлетно-посадочной полосы аэропорта в Великом Устюге, что позволит принимать в нем самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Это отразится на притоке туристов в Вологодскую область. Губернатор также обратился с просьбой к президенту.

Кувшинников: "Я хочу попросить вас, чтобы нашему городу, городу Вологда, был придан статус города исторического наследия".

Путин: "Это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда".
 
Кувшинников: "Да. И, если такое возможно, включение в  федеральную программу развития культуры и  туризма, выделить средств на начало реконструкции и восстановление Вологодского кремля. Это XVI век. Мы с Министерством культуры этот вопрос прорабатываем, проектно-сметная документация готовится. Поэтому мы  бы хотели для сохранения исторической значимости нашей столицы придать такой статус".
 

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