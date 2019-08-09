Международные эксперты-урбанисты поделятся опытом в Волгограде

Там стартовал парковый форум

В Волгограде стартовал Международный парковый форум. В течение 2 дней лучшие урбанисты и ландшафтные архитекторы обменяются опытом b предложат наиболее интересные идеи по благоустройству территорий города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работы начались ещё 5 лет назад. За это время во всей области удалось реализовать свыше 500 различных проектов, 30 из них - в самом административном центре. Сейчас продолжается активное преображение парков и скверов

"Мы начали этап благоустройства территории в 2014 году. Это было непростое решение. Но мы тогда посмотрели, как развивается Казань, а потом еще больше, как начала активно развиваться Москва. Начали брать самое лучшее, исходя из своих возможностей, то, что есть в этих городах", - рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.