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Международные эксперты-урбанисты поделятся опытом в Волгограде

14:51
  • пятница
  • 09 августа 2019

Там стартовал парковый форум

В Волгограде стартовал Международный парковый форум. В течение 2 дней лучшие урбанисты и ландшафтные архитекторы обменяются опытом b предложат наиболее интересные идеи по благоустройству территорий города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Работы начались ещё 5 лет назад. За это время во всей области удалось реализовать свыше 500 различных проектов, 30 из них - в самом административном центре. Сейчас продолжается активное преображение парков и скверов

"Мы начали этап благоустройства территории в 2014 году. Это было непростое решение. Но мы тогда посмотрели, как развивается Казань, а потом еще больше, как начала активно развиваться Москва. Начали брать самое лучшее, исходя из своих возможностей, то, что есть в этих городах", - рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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