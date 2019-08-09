Конкурент Голландии: в Архангельске восстановят старинные мельницы

Помогают в восстановлении голландские специалисты

Мельничные жернова в прекрасном состоянии. Если бы вся мельница сохранилась также, то даже сейчас производила бы муку высшего сорта, говорит инженер из Нидерландов Пол Грюн. Вместе с коллегой Питером Шиериком он помогает восстанавливать механизм. Год назад сильный ветер сорвал с тормоза мельничные лопасти.

"Внутренние механизмы пострадали. Сейчас мы проводим работы, чтобы понять, в каком они состоянии, как их привести в функциональное состояние. Снаружи видно, что состояние мельницы ухудшается", - инженер-молинолог Пол Грюн.

Это самые северные ветряные мельницы в мире построены в середине XIX столетия. Больше ста лет они мололи зерно, но потом оказались никому не нужными и со временем превратились в руины. Теперь их решили восстановить.

Деревня с довольно обманчивым названием Погорелец. Это единственное место в России, где сохранились сразу две старинных мельницы-столбовки, то есть вращающиеся вокруг под напором ветра вокруг огромного вкопанного столба. Сейчас работы ведутся на высоте 5 метров. Бригада реставраторов разберет всю постройку до основания. Ветхие бревна и доски заменят новыми, при этом используются точно такие материалы, как были: ель, сосну и березу. Если фундамент сохранился хорошо, а это будет понятно в процессе демонтажа, то мельницу реально привести в действие через полгода.

Она накренилась словно Пизанская башня и зияет дырами. Редчайшая по мировым меркам мельница-шатровка на берегу Северной Двины – в критическом состоянии. Полтора века назад ее возвели по голландскому образцу – живой памятник влияния иноземных купцов на русском Севере. С середины прошлого столетия мельницу использовали как склад, затем она просто стояла заброшенной. Надписи на стенах, впрочем, настраивают на оптимистичный лад.

Уникальность "шатровки" заключается в том, что поворотный механизм здесь находился не снаружи, как обычно, а внутри – в этой округлой "шапке". Наверху мельник ловил направление ветра, запускал лопасти – они, правда, сейчас демонтированы – и приводил в действие жернова. В России сохранились только две подобных конструкции. Обе – в Архангельской области, одна – на родине выдающегося ученого Михаила Ломоносова".

Вход открыт, но подниматься по ветхим ступеням и прогнившему полу опасно для жизни. Пойдя на риск, молинологи из Нидерландов детально обследовали мельницу внутри и составили проект консервации "шатровки".

На родине Пола Грюна и Питера Шиерика сохранились 1200 старинных мельниц – большинство из них запускают в работу почти каждый день. Входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО деревня Киндердейк, известная как долина мельниц, и вовсе стала одной из главных голландских достопримечательностей. Особенной популярностью пользуется у детей. Сотни тысяч туристов посещают Киндердейк ежегодно.

"Когда мельница работает, людям всегда это очень нравится. Когда мельница стоит неподвижная – это как статуя. Для туристов – это привлекательный объект. Если в деревне начнут работать обе мельницы, то это фантастика", - говорит Пит Шиерик.

Однако навык работы с мельничным механизмом на Русском Севере утрачен. Нужны курсы – в Нидерландах готовы обучить специалистов за месяц. Участники проекта говорят, что после завершения реставрации всех мельниц вполне реально организовать новый туристический маршрут вдоль рек Мезень и Северная Двина.

Егор Киселёв, Дмитрий Филиппов, Александр Шевырков. "ТВ Центр", Архангельская область.